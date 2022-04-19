النائب خريس :الانتخابات المقبلة محطة مفصلية من تاريخنا في هذه المرحلة

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس المواطنين الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية في 15 ايار، وذلك للتعبير عن “صوت الحق”.وقال:أن “الانتخابات المقبلة محطة مفصلية من تاريخنا في هذه المرحلة التي تشهد العديد من المواقف المشبوهة من أحزاب وتيارات وسفارات كانوا يطالبون على مدار سنة ونصف بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، فيما توجه الإتهامات لخطنا السياسي، أنه لا يريد هذه الانتخابات”، موضحا أنه “قد أدركنا منذ تلك الفترة “أن هناك من يريد العبث بالأمن والاستقرار وأخذ لبنان الى مكان آخر وكانوا يراهنون على مواقف أهلنا فيما أهلنا لم يتخلوا عن المنطقة والخط والمشروع وصمدوا وواجهوا وتحدوا في الفترات الصعبة”.

تحدث النائب خريس في دعوة رمضانية أقامها رجل الاعمال محمد كرشت في دارته في بلدة البازورية، في حضور النائب علي عسيران وقائد حركة “فتح” في منطقة صور توفيق عبد الله والمسؤول الثقافي لاقليم جبل عامل في حركة “أمل” الشيخ ربيع قبيسي ورئيس بلدية البازورية بهيج الخسيتي وفاعليات سياسية واجتماعية واختيارية، وقال:”أن “لبنان يعيش في أزمة حقيقة والأوضاع غير سليمة على المستويات كافة، فيما الحصار موجود والمطلوب أن يتنازل ويتخلى عن المقاومة وعن مبادئه والتطبيع مع العدو الإسرائيلي”، مؤكدا أن “لبنان من المستحيل أن يطبع علاقاته مع العدو الإسرائيلي، فخطنا واضح ومشروعنا واضح وقضيتنا واحدة هي القضية الفلسطينية”.

وأشار الى “وجوب أن يتحول هذا الاستحقاق المصيري الى استفتاء ونشد العزيمة لنثبت للعالم أن نسبة الإقتراع على مستوى الجنوب مرتفعة”، لافتا الى “ضرورة التعاطي مع الملف بجدية لتفويت الفرص على كل من يريد الإساءة لمنطقتنا، وليكن نهجنا وخطنا واضحين، هذا الخط الذي لا يمكن أن نتنازل عنه مهما كلفنا من ثمن”.

وشكر كرشت للنائب خريس حضوره ومشاركته الدعوة الرمضانية، مؤكدا دور النائب خريس وحركة “امل” الانمائي للمنطقة. كما كانت كلمات للنائب عسيران والشيخ قبيسي والمفتي عبد الله أجمعت على “دور المقاومة في تحرير الارض والتصدي للعدو الاسرائيلي”، وأشادوا ب”المقاومة وصمود الاهالي الذين حرروا الارض من المحتل الاسرائيلي”. ودعوا المواطنين الى “المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية للادلاء باصواتهم” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام