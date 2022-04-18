المفتي قبلان: حرق القرآن هو إرهاب سلطة بعنق الحكومة السويدية

أكد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الاثنين أن “قيام الدانماركي راسموس بالودان زعيم الخط الغارق بالحقد والكراهية بحرق القرآن علنا في الجنوب السويدي وبحراسة الشرطة السويدية هو إرهاب سلطة بعنق الحكومة السويدية فضلا عن إدانة هذا الوحش التافه”، وتابع “هذا يذكرنا بالحقد التاريخي والعقلية الدموية للغرب، ويؤكد مجددا أن الغرب لا يطيق الآخر ولا يعترف به”.

واعتبر المفتي قبلان أن “قصة التعايش وحوار الاديان وحقوق الانسان مجرد كذبة غربية، خاصة أننا لا نعرف عن الغرب إلا الغزو والنهب والخنق والاحتكار والخراب وكافة أنواع الشيطنة بساتر الحرية الغارقة بنار الحقد والأنانية”، واضاف “القرآن روح السماء وذروة ميزان العقول ونبض كتاب الكون وسر مفاهيم الوجود ولا يضره قيام تافه مجنون بحرقه سوى أنه يحرق الحضارة الغربية المهووسة بالكراهية ويزرع مزيدا من الحقد في العالم وبين بني البشر، والأيام دول، خاصة أن الهيمنة الغربية بأيامها الأخيرة، وما يزرعه الغرب اليوم يحصده غدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام