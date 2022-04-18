الإكوادور تحجز 2.4 طن من الكوكايين كانت متجهة إلى بلجيكا

أعلنت وزارة الداخلية الإكوادورية ضبط 2.4 طن من الكوكايين في حاوية موز كانت ستشحن من أحد موانئ جواياكيل جنوب غرب البلاد إلى بلجيكا.

وقالت الوزارة عبر “تويتر” “تم ضبط طنين وأربعمئة وثمانية وخمسين كيلوغراما من الكوكايين”.

وأشارت إلى أن الشرطة عثرت على 2461 رزمة كوكايين مخبأة في شحنة من الموز الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد.

ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد.

وقد صادرت الإكوادور عام 2021 كمية قياسية بلغت 210 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، وحجزت أكثر من 70 طنا منذ مطلع العام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية