جبيل تتمسك بالعيش الواحد وترد على الأصوات الإلغائية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2022 - 22:46

جبيل تتمسك بالعيش الواحد وترد على الأصوات الإلغائية

منذ 1 ساعة 17 April، 2022
تقارير مصورة - لبنان

جبيل ترد على الاصوات الالغائية.. وتتمسك بالعيش الواحد الذي يزين حاراتها.

المصدر: قناة المنار

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