الرئيس السوري بشار الأسد يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2022 - 17:12

الرئيس السوري بشار الأسد يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء (وكالة سانا)

منذ 2 ساعة 17 April، 2022
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