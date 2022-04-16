مكتب وزير المالية يوضح: مرسوم التشكيلات يتضمن أخطاء أساسية وفور تذليلها سيوقع على المرسوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 22:16

مكتب وزير المالية يوضح: مرسوم التشكيلات يتضمن أخطاء أساسية وفور تذليلها سيوقع على المرسوم

منذ 58 mins 16 April، 2022
يوسف خليل
لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية الدكتور يوسف الخليل البيان التالي: “‏يؤكد وزير المالية حرصه الشديد على تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ‏ولنصوص الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وموقفه واضح وثابت في هذا الخصوص.

وفي هذا الاطار، يقتضي توضيح الصورة أمام الرأي العام اللبناني عن عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز، كونه يتضمن أخطاء أساسية ‏من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها.

كما يؤكد الوزير الخليل أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام توقيع مرسوم التشكيلات المذكور ويعلن أنه سوف يوقع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات.

لذا اقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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