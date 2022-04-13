المقاومة الفلسطينية تعلن التعبئة العامة: نحن وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قفرات لحماية الشعب والمقدسات. ودعت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماعاً لها في مكتب رئيس حركة حماس في غزة، “المقاومة إلى المزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعًا عن المسجد الأقصى”.

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل للزحف نحو المسجد الأقصى الجمعة القادمة، معلنة في مؤتمرها حالة التعبئة العامة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

وعقدت الفصائل اليوم الاربعاء، اجتماعاً هاماً لمناقشة الاوضاع الميدانية الجارية في القدس والضفة الفلسطينية المحتلة في مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

أنهت الفصائل الفلسطينية كافة اجتماعاً طارئاً ومهماً قبل قليل في مكتب رئيس حركة حماس بغزة الأخ القائد يحيى السنوار، توقفت فيه أمام مسؤولياتها لمواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، خاصة في ظل التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الصهاينة وجماعات الهيكل المزعوم والتهديد باقتحام مخيم جنين، مؤكدين على وحدة شعبنا وفصائله في مواجهة الاحتلال والعدوان حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

وفي ختام هذا الاجتماع وبعد توجيه التحية لشعبنا الثائر العظيم ولأسراه الأبطال، ولأرواح شهدائه الأبرار، وأمام عدم الثقة بوعود الاحتلال وتعهداته قررت الفصائل ما يلي:

1. الفصائل الفلسطينية كافة وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني.

2. إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في الشتات، والداخل المحتل، والضفة الغربية وقطاع غزة، وندعو جماهير شعبنا إلى أعلى درجات الجهوزية للخروج بمئات الآلاف في كل مكان دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها الأبدية ومسجدها المبارك، كما ندعو جماهير شعبنا للتحرك الشعبي من أجل دعم أهلنا في جنين وكسر الحصار المفروض عليها.

3. ندعو جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الزحف الكبير لأداء صلاة الجمعة 14 رمضان في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه حماية له من دنس الصهاينة المجرمين.

4. دعوة المقاومة الفلسطينية وأبطالها في كل مكان إلى مزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

5. ندعو جماهير الأمتين العربية والإسلامية وعلماءها وأحرار العالم وجميع الأحزاب الحرة، إلى أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال وسياساته، بما في ذلك التظاهر أمام سفارات العدو وحلفائه، فالقدس والمسجد الأقصى ملك للأمة كلها.

6. ندعو الأنظمة العربية والإسلامية المطبعة مع العدو إلى مراجعة حساباتها، والتوقف أمام ضميرها وتاريخها، والكف عن سياسة التحالف مع العدو وتوفير الغطاء له، ولن تحقق هذه الأنظمة من تحالفها مع العدو سوى الحسرة والندم والضياع.

كل التحية لأهلنا وشعبنا ومقاومته الباسلة في عموم الضفة والقدس وفي جنين القسام، وهم يتحدّوْن الاحتلال ويخوضون ملحمة بطولية ويسطرون أعظم آيات التضحية بكل عزيمة وإصرار تصدياً للعدوان الصهيوني المتواصل.

المصدر: مواقع