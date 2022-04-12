النائب هاشم: من المسؤول عن افتعال أزمة الخبز؟

رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح، أن “طوابير الذل التي تشهدها الأفران للحصول على ربطة خبز يثير الريبة أن تصل كرامة الانسان الى هذا الحد، وكأنه لا يكفيه اذلالاً يومياً في المستشفيات والمحروقات وكل متطلبات الحياة، فماذا سيبقى له عندما تصل الأمور إلى رغيف الخبز، ومن المسؤول عن افتعال الأزمة؟”.

ورأى أن “اللغط حول البواخر وحمولتها وتأخرها وما تحتويه من قمح غير مستوفي الشروط الصحية وصولاً إلى الاعتمادات، يستدعي من الحكومة معالجة سريعة وتحديد المسؤوليات بدل تقاذف التهم والتهرب، فعارٌ على المعنيين الذين يتفرجون على المواطن يتعرض للإهانة والذل”.

المصدر: الوكالة الوطنية