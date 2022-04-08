كما غادر السفراء .. عادوا

بعدَ اعلانِ عودةِ سفراءِ دولِ الخليجِ الى لبنان، ماذا في الاسبابِ والتوقيت؟

لم تشكّل استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي قبل خمسة أشهر بابا لحل الأزمة الخليجية المفتعلة مع لبنان … تماما كما لم تحدث ما سمّيت ورقة كويتية نيابة عن أهل الخليج والجواب اللبناني عليها ، أي فرق..

وحده بيان غير استثنائي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل نحو عشرين يوما استدعى ثناء خليجيا لافتا… ثم وفجأة، أعلن عن عودة سفراء دول الخليج الى بلاد الأرز.

توقيت عودة السفراء لم يخرج من دائرة التساؤلات ولا سيّما أنّ الزمن في لبنان هو انتخابات.

أيّا كانت الأسباب الحقيقية للعودة، أإنتخابات ومساعدة حلفاء أم غير ذلك ، ثبت بما لا يقبل الشك أن أزمة دول الخليج مع لبنان لم تكن يومًا تصريح وزير.

المصدر: المنار