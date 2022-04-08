الجهاد الإسلامي: الشهيد رعد أثخن في العدو في أقوى عمليات المقاومة التي صدمت العدو في قلب كيانه

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمع، شهيد فلسطين البار والبطل رعد فتحي حازم (29 عاماً) من مخيم الثورة وخزان المقاومة وقلعة الجهاد مخيم جنين، الذي ارتقى شهيداً مقبلاً غير مدبر، بعد أن أثخن في العدو ونفذ واحدة من أقوى عمليات المقاومة التي صدمت العدو وهزت أمنه

وقالت الحركة في بيان النعي :” بكل آيات الفخر والاعتزاز، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهيد فلسطين البار والبطل/ رعد فتحي حازم (29 عاماً) من مخيم الثورة وخزان المقاومة وقلعة الجهاد مخيم جنين، الذي ارتقى شهيداً مقبلاً غير مدبر”.

وأكدت الحركة، أن الشهيد حازم أثخن في العدو ونفذ واحدة من أقوى عمليات المقاومة التي صدمت العدو وهزت أمنه وكشفت هشاشته في قلب كبرى مستوطنات الاحتلال وأكثرها تحصيناً “تل أبيب” المقامة على أراضينا المغتصبة في مدينة يافا المحتلة.

وشددت على أن الشهيد البطل (رعد فلسطين) دشن طريقاً يمتد إلى مسيرة المقاومة الطويلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، حيث جاءت عمليته بعيد أيام قليلة من استشهاد ثلاثة من مجاهدي شعبنا المقاتلين في صفوف سرايا القدس، وفي ذكرى معركة جنين الباسلة، وفي شهر رمضان المبارك، لتؤكد على استمرار المقاومة، ولترسل رسالة واضحة للعدو بأن عليه أن يحذر من ارتدادات عدوانه وإرهابه على أبناء شعبنا وعلى أرضنا ومسجدنا الأقصى المبارك.

وباركت الحركة، لجنين ومخيمها ومقاوميها وثوارها وأسراها، وهنأت والد الشهيد ووالدته وعائلته المجاهدة التي مثلت نموذجاً في تربيتها الإسلامية وثقافتها الوطنية التي كان لها الفضل في تعبئة الشهيد وغرس العقيدة في قلبه وعقله ووجدانه.

المصدر: فلسطين اليوم