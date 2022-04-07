“لجنة دعم المقاومة في فلسطين” استنكرت لقاءات التطبيع مع العدو الاسرائيلي

عقدت “لجنة دعم المقاومة في فلسطين” اجتماعا استثنائيا الخميس برئاسة مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله، وتم البحث في التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة العربية وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وهنأت اللجنة “جماهير الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشهدائه الأبطال بالعمليات النوعية في بئر السبع والخضيرة وتل أبيب ضد الكيان الصهيوني الغاصب في مواجهات ذات أبعاد، مسجلة الانتصار الكبير على كل خطط وتوقعات العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية وآلة عدوانه ودماره”.

ونددت اللجنة “بالمؤتمرات التطبيعية الثلاثية والسداسية التي عقدت في شرم الشيخ وصحراء النقب بين بعض أطراف النظام الرجعي العربي الرسمي والكيان الصهيوني الغاصب تحت عنوان التطبيع”، وأشادت “بإنجازات وانتصارات محور المقاومة في الردع والمواجهة”.

ودعت اللجنة “جماهير الشعب الفلسطيني في كل بقاع الدنيا وفي لبنان إلى أوسع مشاركة في إحياء يوم القدس العالمي الذي نادى به وكرسه آية الله العظمى الإمام الخميني الراحل (قدس) وذلك نصرة للمستضعفين أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة دولة الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني الغاصب، من أجل تحرير القدس وفلسطين كل فلسطين بإزالة الكيان الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام