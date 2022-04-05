بوتين يهدد اوروبا باتخاذ إجراءات انتقامية بسبب ضغوطها على “غازبروم”

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الضغوطات الأوروبية على شركة “غازبروم”. وتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية في حال تم تأميم شركات روسية في الغرب، وقال إن “التأميم سلاح ذو حدين”.

وأشار بوتين إلى أن “الوضع في قطاع الطاقة في العالم يتدهور بسبب الإجراءات غير السوقية والضغط على شركة غازبروم”، وقال إن “الوضع في قطاع الطاقة يتدهور نتيجة الإجراءات الوقحة غير السوقية، بما في ذلك الضغط الإداري على شركتنا غازبروم في بعض الدول الأوروبية”، وأضاف “نشهد محاولة أخرى من جانب شركائنا لتحويل أخطائهم في مجال الاقتصاد والطاقة إلى روسيا وحل القضايا والمشاكل الناشئة في هذا الصدد مرة أخرى على حسابنا”.

وردا على تصريحات غربية حول تأميم محتمل لأصول روسية في الخارج، قال بوتين إن “تأميم الشركات هو سيف ذو حدين لذلك سوف نذهب بعيدا، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هذا سلاح ذو حدين”.

المصدر: روسيا اليوم