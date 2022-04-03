المكسيك: ولاياتنا الشمالية تواجه نقصا في البنزين

أفادت وزارة المالية المكسيكية أن”الولايات الشمالية المكسيكية الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة تواجه نقصا في البنزين”.

وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر مساء أمس السبت: “كان نقص البنزين في المنطقة الحدودية نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب بسبب ارتفاع تكلفة الوقود في العالم والأسعاره المنخفضة في المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن”أحد أسباب النقص يعود إلى أن عدد من الموردين توقفوا عن شراء الوقود”.

وأفاد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبس أوبرادور، في بداية مارس الماضي بأن حكومته لا تنوي رفع أسعار الوقود والكهرباء بسبب نمو أسعار النفط في الأسواق العالمية على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس