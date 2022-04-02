حزب الله التقى وفدين من عين الحلوة وصيدا

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، وفدا من لجنة حي عمقا في مخيم عين الحلوة برئاسة سليم حمدان في مقر الحزب في صيدا، في حضور مسؤول شعبة صيدا عارف حميد وعضو لجنة العلاقات في منطقة صيدا محمد القشوري.

وهنأ الوفد بحسب بيان للحزب القيادة بقدوم شهر رمضان المبارك، كما تم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الاجتماعي “للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الفترة وخلال الشهر الفضيل”، وثمن الوفد “الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة حزب الله لدعم الاستقرار في المخيمات”.

وفي السياق نفسه، استقبل ضاهر وفد مجموعة أهل الخير برئاسة الشيخ محمد عطية في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، حيث تم خلال اللقاء عرض نشاط المجموعة خلال شهر رمضان، وتناول البحث كيفية تعزيز التعاون للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ونوه ضاهر بجهود تلك اللجان والجمعيات “التي تعمل لاحياء سنة التكافل الاجتماعي، في ظل غياب دور الدولة والاجهزة الرسمية وتقليص خدمات وكالة الأونروا”.

وحيا المجتمعون “الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتصدى يوميا للغطرسة الإسرائيلية بأسلحته وأساليبه المتواضعة معتمدا على ارادته الصلبة لاقتلاع الاحتلال من الجذور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام