توقيف متورطين اثنين بجريمة قتل مواطن في جرود القموعة شمال لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة انه تم القبض على متورطين اثنين بجريمة جريمة قتل أحد المواطنين منذ قرابة عام في محلة جرود القموعة شمال لبنان.

وقال البيان “بنتيجة الجهود الاستعلامية توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول تورط كل من اللبنانيين:ع. خ. (مواليد عام 2001) وم. ح. (مواليد عام 1996) بالاشتراك في جريمة قتل أحد المواطنين منذ قرابة عام في محلة جرود القموعة”.

وتابع البيان “باستدعائهما والتحقيق معهما، اعترفا بتورطهما بجريمة القتل، بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين عن الأنظار، وأن من أطلق النار في حينها، شخص يدعى: م. ح. (مواليد عام 1973، لبناني). بعد رصد ومراقبة، وبعملية خاطفة، ألقت قوة من المفرزة القبض عليه في بلدة فنيدق – عكار”.

ولفت البيان الى انه “من خلال التوسع في التحقيق مع الموقوفين، توصلت المفرزة المذكورة الى كشف عملية سلب بقوة السلاح كانوا قد نفذوها بتاريخ 2-3-2022 في بلدة القريات، وأسفرت عن سرقتهم مبلغ /3750/$”، واكد “أودعوا القضاء المختص بناء على إشارته والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام