مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع “ماكدونالدز” شرقي هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية مساء يوم الأربعاء أن شخصين قتلا بإطلاق للنار في أحد فروع “ماكدونالدز” بمدينة زفولة شرقي البلاد.

وأضافت الشرطة أنها قامت بتأمين المنطقة المحيطة بالمطعم في الجزء الشمالي من المدينة وتبحث عن الجاني أو الجناة.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن الدافع وراء إطلاق النار أو هوية الضحيتين اللتين قيل إنهما من أصول تركية هولندية.

وقالت قناة RTL Oost المحلية إن الحادث وقع في حوالي الساعة 6 مساءا في مطعم “ماكدونالدز”.

وأفاد شهود لـ RTL Oost بأن الرجال كانوا يتناولون وجبة عندما دخل مسلح المطعم وأطلق النار عليهم في هجوم مستهدف على ما يبدو.

وصرحوا بأن “الرجل طلب أولا بوجبة وجلس على طاولة مقابل الضحيتين قبل إطلاق النار”.

وأضافوا: “كان هناك ذعر شديد بين الزبائن الذين حاولوا الفرار إلى الخارج”، مؤكدين أن مطلق النار لاذ بالفرار.

وهرعت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث حاول عمال الإنقاذ إنقاذأحد المصابين لكنه لفظ أنفاسه.

وأظهرت صور بالفيديو من مكان الحادث المنطقة مطوقة بشريط لاصق للشرطة بينما كانت طائرة هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.

المصدر: وكالات