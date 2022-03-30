الصين: الأزمة الأوكرانية هي انفجار للقضايا الأمنية المتراكمة في أوروبا

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الأزمة الأوكرانية “كانت بمثابة انفجار للمشاكل الأمنية المتراكمة في أوروبا”. وقال وانغ يي أثناء لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مدينة تونسي الصينية، الأربعاء “إن القضية الأوكرانية لها أصول وأسباب تاريخية صعبة”.

كما دعا وانغ يي باسم حكومته لاستخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية وإنشاء آلية أمنية في أوروبا.

وأوضح “على المدى الطويل من الضروري استخلاص الدروس من الأزمة في أوكرانيا، وبناء مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة ومراعاة مخاوف جميع الأطراف في هذا المجال، وعن طريق الحوار والمفاوضات، إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام، وبالتالي تحقيق النظام والاستقرار الطويل الأجل في أوروبا”.

وأكد الوزير أن بلاده “تدعم الجهود التي تبذلها روسيا والدول الأخرى لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق” في أوكرانيا.

وأشار إلى أن بلاده تؤيد الجهود الروسية ولأوكرانية الهادفة إلى مواصلة المفاوضات. هذا وشدد الوزير الصيني على أن الصين وروسيا تنويان تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات، متابعا: “إن رغبة الجانبين في تطوير العلاقات الثنائية أصبحت أقوى، كما أن الثقة في تطوير التعاون في جميع المجالات أصبحت أقوى”.

المصدر: روسيا اليوم