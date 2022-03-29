مصادر فلسطينية: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ويقمعهم بقنابل الصوت والغاز في قصرة جنوب شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 18:44

مصادر فلسطينية: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ويقمعهم بقنابل الصوت والغاز في قصرة جنوب شرق نابلس

منذ 7 mins 29 March، 2022
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