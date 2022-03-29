سلاح الجو الهنغاري يستنفر مقاتلاته بسبب بلاغ عن قنبلة في طائرة متجهة إلى سان بطرسبورغ

أقلعت مقاتلات سلاح الجو الهنغاري من طراز “غريبن” في الجو بعد أن تلقت طائرة مدنية كانت متجهة من بلغراد إلى سان بطرسبورغ وكانت تحلق في أجواء البلاد رسالة تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الهنغارية، فإن مقاتلات سلاح الجو “أمرت بالإقلاع في وقت مبكر من مساء يوم 28 مارس بسبب طائرة مدنية تحمل علامات تمييز صربية كانت في طريقها من بلغراد إلى سان بطرسبورغ”، مشيرا إلى أن “الطائرة تلقت رسالة حول تهديد بوجود قنبلة في المجال الجوي البولندي، لذلك تم إعادتها إلى بلغراد. ولهذا السبب أمر مركز العمليات الجوية المشتركة لحلف شمال الأطلسي بإقلاع مقاتلات غريبن الهنغارية”.

وأوضحت وزارة الدافع الهنغارية أن المقاتلات “بمجرد وصولها إلى المجال الجوي الهنغاري، تعرفت على الطائرة التي تحمل علامات صربية، ثم قامت بمرافقتها إلى الحدود الهنغارية الصربية، حيث غادرت المجال الجوي الهنغاري. وظلت مقاتلات (غريبن) في المنطقة الحدودية وقامت بمهام الدورية، وبعد هبوط الطائرة المدنية عادت الى قاعدتها في كيسكميت “، فيما لم يتم تحديد رقم رحلة تلك الطائرة، ولم يجر الإبلاغ عما إذا كانت طائرة ركاب أم شحن.

ولفتت وكالة الأنباء الهنغارية “أم تي أي” أن هذه الحادثة كانت السادسة خلال الأسبوعين الأخيرين، في حين رفعت القوات الجوية الهنغارية درجة استنفارها، وأرسلت مقاتلاتها مرتين، على خلفية ظهور طائرات مسيرة أطلقت من أوكرانيا ظهرت في المجال الجوي للبلد، وثلاث مرات بالعلاقة مع البلاغات عن عبوات ناسفة، زعم أنها زرعت على متن طائرات مدنية.

المصدر: نوفوستي