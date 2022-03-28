الذهب يتراجع لهذا السبب..والدولار يشهد صعودًا قويًا

انخفض الذهب في تعاملات صباح يوم الاثنين في آسيا، مع استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا مما أثر على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. كما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد المرتفعة على الذهب.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.54٪ لتصل إلى 1943.6 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 1:04 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:04 صباحًا بتوقيت جرينتش). وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح يوم الاثنين.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، مع ارتفاع سندات العشر سنوات القياسية إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبًا حيث يواصل المستثمرون وزن التضخم المرتفع والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشدد.

ومن ناحية أخرى، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، سيجي كيهارا، يوم الأحد إن السياسة النقدية للبلاد يجب أن تظل فضفاضة. في حين أن بنك اليابان لم يتدخل للدفاع عن هدفه يوم الجمعة، فقد عرض شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند 0.25٪ صباح يوم الإثنين، بعد أن ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ستة. – أعلى مستوى للعام 0.245٪.

في حين ستستأنف أوكرانيا وروسيا محادثات السلام في غضون الأسبوع لحل النزاع الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وأصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وحدة أراضي بلاده، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أنه مستعد للتوصل إلى حل وسط.

وبحسب تصريحات البنك المركزي لروسيا الاتحادية، أو بنك روسيا، يوم الجمعة، أنه سيستأنف شراء الذهب من البنوك وسيدفع سعرًا ثابتًا قدره 5000 روبل (48.94 دولارًا) للجرام في الفترة ما بين 28 مارس و30 يونيو.

ودفعت الأسعار المرتفعة بعض الناس إلى بيع المجوهرات القديمة في الهند خلال الأسبوع الماضي وسط ضعف الطلب المادي على الذهب. كما أثر تفشي كوفيد-19 الأخير في الصين على مشتريات المعدن في البلاد، حيث دخلت مدينة شنغهاي في إغلاق على مرحلتين يوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة 1.2 بالمئة والبلاتين 0.8 بالمئة بينما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2366.12 دولار.

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المصدر: Investing.com