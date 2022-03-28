الصين: العقوبات على روسيا تصعد أزمات قطاعات الطاقة والغذاء وسنتخذ خطوات لحماية مصالحنا

اعتبرت الخارجية الصينية، أن”العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لا تحل المشاكل ولكن تفاقمها خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي؛ مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها”.

وقال متحدث الخارجية الصينية، وانغ وين يين، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إن “العقوبات لا تحل المشاكل، ولكن تخلق تصعيد في الأزمات، خاصة في الطاقة، والأمن الغذائي، وقطاعات أخرى”.

وأضاف، “العقوبات الغربية على موسكو تتسبب في الإضرار بحركة التجارة بين الصين وروسيا .. الصين تحث الولايات المتحدة على معالجة مخاوف بكين، والامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية، في أعقاب فرض عقوبات على موسكو”.

وأكد متحدث الخارجية الصينية، أن بكين “ستتخذ الخطوات اللازمة لحمايتها، وحماية مصالحها وحقوق شعبها”.

وتلتزم الصين بعدم تقديم أية مساعدات عسكرية إلى موسكو في عمليتها بأوكرانيا؛ وهو ما أفاد به مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، الجمعة الماضية.

ونقلت المصادر الإعلامية، عن سفير الصين لدى الولايات المتحدة، تشانغ جون، أن بلاده ستواصل لعب “دور بناء في تسهيل محادثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية”.

وصوتت الصين لصالح مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار تفاوضي وحماية المدنيين في أوكرانيا، بمجلس الأمن الدولي؛ إلا أن عدم كفاية الأصوات لم تسمح بتمريره.

المصدر: سبوتنيك