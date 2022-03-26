للتذكير .. ابتداءً من منتصف هذه الليلة تقدم الساعة 60 دقيقة عملاً بالتوقيت الصيفي في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 23:16

للتذكير .. ابتداءً من منتصف هذه الليلة تقدم الساعة 60 دقيقة عملاً بالتوقيت الصيفي في لبنان

منذ 2 ساعة 26 March، 2022
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