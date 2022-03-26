بوريل: قريبون للغاية من التوصل لاتفاق في المحادثات النووية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إنّ: “إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي”.

وأدلى بوريل بتصريحاته أمام منتدى الدوحة الدولي، مضيفاً “كانت المحادثات النووية قريبة من التوصل لاتفاق عندما طرحت روسيا مطالب على الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة، حيث أصرت على أنه ينبغي ألا تؤثر اجراءات الحظر المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا على التبادل التجاري مع إيران” الأمر الذي كانت ردّت عليه روسيا في وقت سابق قائلة إنّ “هذه مجرّد تكهّناتٍ، هي مزاعمُ شريرة النية”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف “لم يفعل أحدٌ أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك، عملياً وسياسياً”.

ويأتي إعلان بوريل عن اقتراب التوصل لاتفاق، بعد يوم على تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، أنّ بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية، لكن “ما هو مهم بالنسبة إلينا هو كيفية رفع الحظر والضمانات”، مؤكداً: “إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جدية، فعليها أن تظهر حسن النية قبل التفكير في التفاوض المباشر”.

هذا ويعتزم منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انریکي مورا، أن يلتقي رئيس الفريق الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا علي باقري كني وعدد آخر من كبار المسؤولين في إيران.

ويصل مورا إلى طهران مساء اليوم السبت؛ في زيارة رسمية لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 الدولية مع التركيز على إلغاء الحظر.