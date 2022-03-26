بوريل يبحث مع أمير قطر التطورات في أوكرانيا والشراكة في مجال الطاقة

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أنه بحث مع كبار المسؤولين في دولة قطر آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا والشراكة بين الطرفين في مجال الطاقة.

وذكر بوريل الذي وصل قطر السبت للمشاركة في “منتدى الدوحة”، على حسابه في “تويتر” أنه ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تقييمات الطرفين لـ”العدوان الروسي على أوكرانيا”، وما يجلبه من “عواقب وخيمة للاستقرار والازدهار الدوليين”، بحسب بوريل.

وتابع “ستواصل قطر والاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونهما بخصوص القضايا العالمية بالإضافة إلى شراكتنا في مجال الطاقة”. كما أجرى المفوض الأوروبي في الدوحة محادثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث ناقشا، على حد قول بوريل، “التداعيات الإنسانية المدمرة للغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على النظام المبني على القواعد والاقتصاد العالمي”.

ولفت عميد الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه ووزير خارجية قطر تبادلا أيضا الآراء إزاء قضايا إقليمية منها اتفاق إيران النووي كـ”عنصر مهم للاستقرار والأمن الأوسع”. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن اعتماده على صادرات الطاقة من روسيا، في ظل تطورات الأحداث حول أوكرانيا، ويبحث عن مصدرين محتملين آخرين للغاز الطبيعي، وفي مقدمتهم قطر.

وكانت ألمانيا قد أبرمت مطلع الأسبوع الجاري شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر.

المصدر: روسيا اليوم