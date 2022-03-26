بريطانيا تلاحق الذهب الروسي

مددت سلطات المملكة المتحدة الحظر المفروض على تقديم الخدمات المالية من قبل شركات المملكة للبنك المركزي الروسي ليشمل عمليات الذهب.

وجاء ذلك بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وقال: “تم تحديث قرار (الحكومة البريطانية) حول الحظر المفروض على تقديم الخدمات المالية لاحتياطي النقد الأجنبي الروسي وأصبح الحظر يطبق أيضا على معاملات الذهب”.

من جهته أفاد البنك المركزي الروسي بأن كل احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا، كذلك أشار المركزي إلى أنه لا يقوم بتصدير الذهب من البلاد.

المصدر: تاس