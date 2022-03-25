شمس القرض الحسن تشرق مع شهر رمضان المبارك

أطلق القرضُ الحسن يطلقُمشروعَه للطاقةِ الشمسية في اولِ ايامِ شهرِ رمضانَ المبارك. في خضم العتمة، وارتفاع اسعار المازوت ومن خلفها فواتير الاشتراك.. يتجه اغلب اللبنانيين لتأمين الكهرباء من الطاقة الشمسية، ما يعني حاجتهم لتأمين مبالغ كبيرة من الfresh dollar لشراء التجهيزات اللازمة.. وامام هذا الواقع الصعب، تبرُز شمس مؤسسة القرض الحسن.. لتنير الطريق امام اللبنانيين، كل اللبنانيين

هي بشرة سارة للبنانيين، في ظل السواد القائم.. والاهم هنا، ان القرض ميسر وبدون اي فائدة اضافية.. والاولوية للافراد الاقل دخلًا.. وصولًا للبلديات. مع كل هذه التسهيلات، والجمعية ايضًا لا تلزم المقترضين بشركة معينة.. بل لهم حرية اختيار المتجر والبضاعة.

الاول من شهر رمضان المبارك، هو موعد اطلاق المشروع المبارك.. ولتقديم الطلبات.. هناك واحد وثلاثون فرعًا على امتداد الوطن في الانتظار.. ويبقى الثابت واحدً.. حزب الله ومن خلفه مؤسساته، بخدمة الناس.

المصدر: المنار