وفد من حزب الله والهيئة الصحية الإسلامية قدما هبة طبية لمركز الرعاية الصحية في مشتى حمود

زار وفد من حزب الله والهيئة الصحية الاسلامية يتقدمه مسؤول الحزب في الشمال الشيخ رضا احمد ومسؤول العلاقات ومسؤول دائرة الاعلام والهيئات العامة في الهيئة الصحية الإسلامية محمد حيدر، بلدة مشتى حمود حيث عقد لقاء مع فاعليات ووجهاء البلدة في قاعة مركز الرعاية الصحية والإجتماعية، واطلع منهم على معاناة الاهالي وحال الحرمان والاهمال الذي يلف المنطقة وعلى الصعد كافة.

كما استمع الوفد الى هموم وشكاوي الاهالي، ونقل لهم تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كما قدم لهم هدية لمركز الرعاية الصحية والإجتماعية في البلدة وهي عبارة عن اجهزة ومعدات ومسلتزمات طبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام