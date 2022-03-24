وفد من حزب الله والهيئة الصحية الإسلامية قدما هبة طبية لمركز الرعاية الصحية في مشتى حمود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2022 - 13:56

وفد من حزب الله والهيئة الصحية الإسلامية قدما هبة طبية لمركز الرعاية الصحية في مشتى حمود

منذ 29 mins 24 March، 2022
المنار
المنار
لبنان

زار وفد من حزب الله والهيئة الصحية الاسلامية يتقدمه مسؤول الحزب في الشمال الشيخ رضا احمد ومسؤول العلاقات ومسؤول دائرة الاعلام والهيئات العامة في الهيئة الصحية الإسلامية محمد حيدر، بلدة مشتى حمود حيث عقد لقاء مع فاعليات ووجهاء البلدة في قاعة مركز الرعاية الصحية والإجتماعية، واطلع منهم على معاناة الاهالي وحال الحرمان والاهمال الذي يلف المنطقة وعلى الصعد كافة.

كما استمع الوفد الى هموم وشكاوي الاهالي، ونقل لهم تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كما قدم لهم هدية لمركز الرعاية الصحية والإجتماعية في البلدة وهي عبارة عن اجهزة ومعدات ومسلتزمات طبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة