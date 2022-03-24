زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل الفلبين

قال معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.6 درجة اليوم الخميس بالقرب من جزيرة لوبانج الفلبينية.

وذكر المعهد في بيانه، أن مركز الزلزال وقع على بعد 105 كيلومترات شمال غرب جزيرة لوبانج (مقاطعة ميندورو الغربية) التي يبلغ عدد سكانها أكثر 28.9 ألف نسمة.

ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 38 كلم. وأوضح المعهد أن ذلك كان عبارة عن هزة ارتدادية لزلزال بلغت قوته 6.4 درجة، تم تسجيله في 14 مارس في نفس المنطقة.

من ناحية أخرى، استبعد خبراء المعهد، حدوث هزات أرضية متكررة في المنطقة.

وذكروا أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي، ولم يتم تلقي معلومات حول وقوع أضرار مادية أو إصابات بعد الزلزال الأخير.

المصدر: وكالات