حزب الله نعى الشيخ محمدي ريشهري: كان من العلماء البارزين وداعماً للمقاومة

نعى حزب الله حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمدي ريشهري ، واشار في بيان اصدره إلى أنَّ العالم الراحل عمل لعقود طويلة في خدمة الاسلام والثورة والجمهورية الاسلامية، وكان من العلماء البارزين حيث أصدر موسوعات حديثة عالية الجودة، والعديد من المؤلفات التي أغنَت المكتبة الاسلامية. وأضاف حزب الله: لقد عرفنا الراحل عن قرب وكان مُحبا للمقاومة الاسلامية في لبنان وداعماً ونصيراً لها في مختلف الظروف والمراحل، ونعتبر فقدانَه خسارةً كبيرة لصديق عزيز وعالم مجاهد وفي.

وتقدَّم حزب الله بالعزاء من الإمام الخامنئي والمسؤولين والعلماء في الجمهورية الاسلامية ومن الحوزات العلمية ومن عائلته الكريمة وتلامذته ومحبيه.

المصدر: موقع المنار