عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 23-03-2022

– العناوين

*الأخبار*: هجوم غربي – عربي: لبنان أمام تهدئة أم تصعيد؟

«حزب المصرف» نحو صفقة مع «حزب المرفأ»: إطاحة عبّود وعويدات؟

إبن سلمان في تحالف اسرائيلي – جمهوري ضد بايدن

خطة تطويق كييف تتقدّم بثبات

*الديار*: السعودية تتحضر للعودة الى لبنان… متغيرات كبيرة تلفح المنطقة

عون من روما: مقاومة الاحتلال ليست ارهابا وحزب الله لا يؤثر على أمن اللبنانيين

محكمة الاستئناف ترفع الأختام عن «فرنسبنك»: هل يتراجع القضاء بالمواجهة مع المصارف؟

*البناء*: عملية استشهاديّة في بئر السبع: المقاوم أبو العيقان يقتل أربعة مستوطنين دهساً وطعناً

روداكوف: لم نتوقّع الموقف اللبنانيّ… وعمليتنا في أوكرانيا لن تتوقف وتسير كما هو مرسوم

*اللواء*: ترحيب سعودي وكويتي ببيان ميقاتي.. وطريق الرياض سالكة بعد عودة السفيرين

المصارف تُعاود العمل اليوم والرواتب أولوية..

*الجمهورية*: ميقاتي التزم والخليج استجاب

الأسرار

*البناء*:

كواليس

قال مرجع نيابي إن ما فعله الإيرانيّون عبر عملية أربيل هو إعادة الضوء لقضيتهم ومنع تجاهل التفاوض في فيينا ومثلهم اليمنيّون بقصف آرامكو والتأثير على أسواق النفط و الفلسطينيون بعملية بئر السبع النوعيّة لإعادة الضوء لقضيتهم متسائلا هل بفعل اللبنانيون شيئاً كي لا يهملهم العالم؟

خفايا

وضع دبلوماسي غربي التبدّل في التعامل السعودي مع الرد اللبناني على الورقة الكويتية واستخدام لغة إيجابية لوصف الموقف الحكومي في إطار تبدلات كثيرة ستشهدها المنطقة في الاصطفافات تحت تأثير الاتفاق النوويّ الإيرانيّ والتوازن الدولي الناشئ بين الغرب والشرق بعد حرب أوكرانيا.

*اللواء*:

همس

قررت دولة كبرى سحب أي تقديمات من شأنها أن تُعزّز نفوذ الطبقة السياسية خلال الشهرين المقبلين..

غمز

تحاذر كوادر في حزب عقائدي، غير يساري، من الانخراط أكثر فأكثر في الإنقسامات الداخلية على خلفية الترشيحات للانتخابات النيابية..

لغز

عاد التلاعب بقوة في سعر صرف الدولار، لأهداف محض تجارية، بصرف النظر عن سعر «صيرفة» ودور المصرف المركزي؟!

*الجمهورية*:

سفير غربي يُلغي زيارته إلى لبنان… ما السبب؟

ألغى سفير غربي زياراته في الأيام الأخيرة وطُلب اليه اتخاذ تدابير إحتياطية ربطاً بالوضع الذي تعيشه بلده.

أظهرت إحدى الدراسات الإستطلاعية أنّ اهتمام غالبية الناخبين في مختلف المناطق يتركّز على الهمّ الإقتصادي.

المصدر: صحف