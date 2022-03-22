يديعوت أحرونوت: ارتفاع عدد القتلى في عملية الطعن في مدينة بئر السبع إلى 4 مستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 19:18

يديعوت أحرونوت: ارتفاع عدد القتلى في عملية الطعن في مدينة بئر السبع إلى 4 مستوطنين

منذ 2 ساعة 22 March، 2022
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