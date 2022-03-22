الرئيس عون: مقاومة الاحتلال ليس ارهاباً وليس لحزب الله المكوّن من لبنانيين والذي حرر الجنوب أي تأثير على الواقع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 15:20

الرئيس عون: مقاومة الاحتلال ليس ارهاباً وليس لحزب الله المكوّن من لبنانيين والذي حرر الجنوب أي تأثير على الواقع الأمني

منذ 2 ساعة 22 March، 2022
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