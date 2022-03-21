عبداللهيان: وصول لاتفاق خلال محادثات فيينا اقترب من المرحلة النهائية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن الوصول لاتفاق نووي خلال محادثات فيينا يقترب من المرحلة النهائية، مشيرا إلى أنه تم تقديم مبادرات إلى الجانب الأميركي حول الأمر. وقال عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، نشرت تفاصيله الخارجية الإيرانية: “نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق”.

وتابع “في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية، قدمنا مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي. الأمر متروك الآن للجانب الأميركي لإظهار حسن نيته في الجانب العملي”. واستكمل ” نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم”.

وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.

وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات سابقة، أن نقطتان فقط من الخطوط الحمراء لدى إيران في مفاوضات فيينا يجرى التباحث حولهما. وقال عبد اللهيان، “كانت لدينا 4 خطوط حمراء في مفاوضات فيينا، تم حل اثنين منها وبقي اثنان”، مشيرا إلى أنه “كلما اقتربنا من نقطة الاتفاق على هاتين المسألتين، فسنكون في فيينا للتوقيع”.

المصدر: سبوتنيك