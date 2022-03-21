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March 21 2022 - 23:22

في عيد الام: الورد نار..

منذ 3 ساعة 21 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

في عيدِ الام، حتى الوردُ لم يَسلم من تداعياتِ الازمةِ الاقتصادية..

المصدر: قناة المنار

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