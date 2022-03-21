إضراب المصارف يحدث اضطرابا بسوق الدولار.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 20:42

إضراب المصارف يحدث اضطرابا بسوق الدولار..

منذ 26 mins 21 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

أحدثَ اضرابُ المصارفِ اضطراباتٍ في سعرِ صرفِ الدولار فضلاً عن منعِ الافِ اللبنانيينَ من الاستفادةِ من السحوباتِ الماليةِ لتأمينِ ابسطِ مُقوِّماتِ الحياة.

المصدر: قناة المنار

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