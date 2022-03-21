إضراب المصارف يحدث اضطرابا بسوق الدولار..

سلامة من السرايا: يمكن للمصارف الإنضمام إلى المنصة الإلكترونية لكن سعر الصرف لديها سيبقى 1515

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن “المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”. وأشار إلى أنه “خلال ...