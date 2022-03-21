إضراب المصارف يحدث اضطرابا بسوق الدولار..

أحدثَ اضرابُ المصارفِ اضطراباتٍ في سعرِ صرفِ الدولار فضلاً عن منعِ الافِ اللبنانيينَ من الاستفادةِ من السحوباتِ الماليةِ لتأمينِ ابسطِ مُقوِّماتِ الحياة.
المصدر: قناة المنار
أحدثَ اضرابُ المصارفِ اضطراباتٍ في سعرِ صرفِ الدولار فضلاً عن منعِ الافِ اللبنانيينَ من الاستفادةِ من السحوباتِ الماليةِ لتأمينِ ابسطِ مُقوِّماتِ الحياة.
المصدر: قناة المنار
اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن “المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”. وأشار إلى أنه “خلال ...