الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن التوجه نحو حوار وطني بعد اطلاعه على نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 14:28

الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن التوجه نحو حوار وطني بعد اطلاعه على نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات السياسية

منذ 48 mins 21 March، 2022
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