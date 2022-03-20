الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن محافظ القدس عدنان غيث بكفالة مالية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 13:44

الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن محافظ القدس عدنان غيث بكفالة مالية (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 20 March، 2022
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