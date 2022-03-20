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March 20 2022 - 04:42

الصين تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الفضاء عبر الهواتف الذكية

منذ 18 mins 20 March، 2022
Sattalite China Phone
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أعلنت الصين أنها تخطط لإطلاق قمر صناعي لاختبار تقنية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الهواتف الذكية الوصول الفوري إلى الكاميرات عالية الدقة في الفضاء.
ووفق صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست قال أستاذ هندسة الاستشعار عن بعد في جامعة ووهان وانغ مي إن هذه التقنية تعني إمكانية البث المباشر لأي منطقة أو حدث من المدار إلى جهاز محمول على الجانب الآخر من الكوكب مع تأخير لا يزيد على 10 دقائق.
وأشار وانغ إلى أن البرنامج الذي سيطلق في تموز القادم يهدف إلى إتاحة وصول أي شخص للبرنامج مجاناً وسيتم فتح الخدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

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