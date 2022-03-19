وزير الطاقة الى الدوحة للمشاركة بأعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء

يغادر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مساء اليوم الى الدوحة في قطر، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمعرض المصاحب له، ويرافقه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك والمستشارة الإعلامية ريتا شاهين.

يعقد المؤتمر بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ما بين 20 و22 آذار الجاري في اوتيل شيراتون، على ان تعقد صباح غد جلسة افتتاح المؤتمر العام بنسخته السابعة تحت عنوان “رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي”.

يشارك في المؤتمر عدد من نظرائه من الوزراء العرب، واختصاصيون عالميون، ويهدف الى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة بين المتخصصين والعاملين في انظمة الكهرباء عربيا وعالميا. ويهدف ايضا الى تمكين وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والعالمية صاحبة الخبرات والتقريب بين الرؤى والأهداف لضمان استمرارية التطور في قطاعات الكهرباء في الوطن العربي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام