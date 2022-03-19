الصين تشتري 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي

اشترت الصين 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث تخشى الصين أن تؤثر العملية العسكرية في أوكرانيا سلبًا على صادراتها.

وأطلعت وكالة “بومبيرج” على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي تبين أن الصين اشترت 200 ألف طن من الذرة الأمريكية الأسبوع الماضي. لتحتل الصين المركز الرابع.

وتوضح “بومبيرج” أن الولايات المتحدة هي البديل الرئيسي في توريد الذرة إلى الصين، بعدما كانت تركز على أوكرانيا.

ويقول رئيس الاستشارات الزراعية البرازيلية، أندريه بيسوا، أن البرازيل ثاني أكبر مصدرة للذرة في العالم، لكن لديها قدرة محدودة على زيادة صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تعرقل تجارة البرازيل مع الصين بعض القواعد التي تحكم علاقات التصدير والاستيراد بين البلدين.

تعد الذرة، أكثر صادرات أوكرانيا من السلع في 2019، وتورد أوكرانيا نحو 9.64% من إمدادات العالم.

المصدر: سبوتنيك