الشيخ دعموش: الانتخابات النيابية المقبلة ستحدد وجه وهوية لبنان في المرحلة المقبلة

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “الانتخابات النيابية المقبلة مهمة ومفصلية لأنها ستحدد وجه وهوية لبنان في المرحلة المقبلة”.

وقال في خطبة الجمعة “هناك من يخوض المعركة الانتخابية ضد المقاومة وسلاحها، ومشروعه اسقاط المقاومة ووضع البلد تحت الوصاية الاميركية والخضوع للشروط والاملاءات الخارجية، ونحن نخوض هذه المعركة الى جانب حلفائنا من اجل الحفاظ على لبنان القوي والمستقل والعزيز الذي يأبى الارتهان للخارج ويرفض ان يكون تحت وصاية الدول الخارجية”.

ورأى الشيخ دعموش أن “وجودنا في المجلس النيابي وفي الحكومة مع حلفائنا خلال كل المرحلة الماضية حمى المقاومة ومنع من استهدافها ومنع اميركا من فرض وصايتها على لبنان وتحقيق اهدافها ومشاريعها في المنطقة، ووجودنا اليوم في المجلس النيابي ضرورة للإستمرار في حماية المقاومة وخدمة الناس وبناء الدولة ومنع رهن البلد للخارج”.

وأشار الى ان “حزب الله يتعاطى مع هذا الاستحقاق بجدية وأهمية كبيرة ويجب ان يتعاطى اهلنا وشعبنا واخواننا واخواتنا معه بجدية وأهمية كبرى”، مضيفاً “يجب ان نعمل لكي ننجح نحن وكل حلفائنا في هذه المعركة ليس للتفرد بالسلطة، بل لنمنع خصومنا من أخذ البلد إلى مكان آخر، وجره الى مشاكل كبرى كما فعلوا في السابق”.

المصدر: الوكالة الوطنية