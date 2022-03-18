15 جريحاً في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 10:06

15 جريحاً في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري)

منذ 26 mins 18 March، 2022
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