الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية وطائرة مروحية و12 مسيرة وتدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 10:38
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مجلس الوزراء يقر الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء مع تعديل بعض البنود
وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة: تكليف وزارة الطاقة اعداد دفتر الشروط لاطلاق مناقصة لمعامل انتاج الكهرباء
وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي أكد ان الوضع الغذائي جيد وليس هناك قلق
مصادر المنار: العميل الموقوف لدى الامن العام جميل عسّاف دخل الى فلسطين المحتلة عام 1981 لتلقي تدريبات عسكرية
مصادر المنار: العميل جميل عساف تعرّف الى مشغله الصهيوني في بنما وسافر عام 1994 الى تل أبيب عبر هولندا
مصادر المنار: البحث جار بارتباط العميل عساف بعملية اغتيال القياديين في حركة الجهاد الأخوين محمود ونضال مجذوب عام 2006
حزب الله ينعى المرجع الديني والعالم الرباني آية الله محمد علي العلوي الجرجاني (رض): أفنى عمره في خدمة الدين والحوزات
حزب الله: كان للراحل الكبير لقاءات كريمة مع قيادات وكوادر في حزب الله حيث كان يعبر عن تأييده الدائم للمقاومة
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة الأوضاع الانسانية في أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا نريد احتلال أوكرانيا ولم يكن أمامنا من خيار سوى القيام بعملية عسكرية خاصة
بوتين: الغرب يريد إلغاء روسيا ونؤكد عدم القبول بإضعافنا وضرب اقتصادنا وسنرد على العقوبات الغربية
الرئيس الاميركي جو بايدن: العالم متّحد في دعم أوكرانيا ومصممون على أن يدفع بوتين ثمناً باهظاً لمهاجمتها
وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو يعلن أنه سيزور اوكرانيا يوم الخميس ضمن جهود التوصل الى وقف لاطلاق النار
الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: بحثنا موضوع تعزيز قدراتنا الدفاعية ودفاعاتنا الجوية والبحرية في شرق اوروبا
نادي الاسير الفلسطيني: ادارة سجون الاحتلال تعزل اسيرين اثنين في معتقل نفحة بزعم وجود فتحة في غرفة الزيارة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل ثلاثة أطفال وتحتجز آخرين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على اراضي الفلسطينيين في الخليل
الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين أوكرانيتين الى جانب 12 مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
نادي الاسير الفلسطيني: ادارة سجون الاحتلال تعزل اسيرين اثنين في معتقل نفحة بزعم وجود فتحة في غرفة الزيارة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل ثلاثة أطفال وتحتجز آخرين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على اراضي الفلسطينيين في الخليل
رويترز: تحذير من أمواج تسونامي بعد زلزال عنيف ضرب اليابان
حزب الله ينعى المرجع الديني والعالم الرباني آية الله محمد علي العلوي الجرجاني (رض): أفنى عمره في خدمة الدين والحوزات
حزب الله: كان للراحل الكبير لقاءات كريمة مع قيادات وكوادر في حزب الله حيث كان يعبر عن تأييده الدائم للمقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال أمام مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله
القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل ومشاهد لعملية هجومية شاركت فيها جميع الوحدات العسكرية بحجة
القوات اليمنية: بموجب العملية تم تحرير 11 قرية بينها الظهر والعكاشية والمنجورة وعشرات المواقع بمساحة تقدر بـ 26 كم مربع
الصحة اليمنية: قرصنة تحالف العدوان لسفن الوقود تهدد حياة مئات آلاف المرضى
وزير الصحة اليمني طه المتوكل: خلال 7 سنوات من العدوان والحصار ارتفعت اعداد المصابين بالسكري إلى نحو مليون مصاب
الأمن التونسي اعلن تمكنه من الكشف عن خليتين إرهابيتين
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية وطائرة مروحية و12 مسيرة وتدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد
منذ 54 mins
17 March، 2022
عاجل
الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية
اوكرانيا
روسيا
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