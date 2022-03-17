الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية وطائرة مروحية و12 مسيرة وتدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 10:38

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية وطائرة مروحية و12 مسيرة وتدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد

منذ 54 mins 17 March، 2022
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