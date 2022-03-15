جونسون: التخلي عن النفط والغاز الروسيين سيكون أمرا صعبا لكن خطوة ضرورية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن “التخلي عن النفط والغاز الروسيين سيكون أمرا صعبا للدول الأخرى، لكنها خطوة يجب أن يتخذها الجميع لتفادي الابتزاز”.

وقال جونسون الثلاثاء قبيل انطلاقه في زيارة إلى السعودية “طالما تتساقط القنابل، ترتفع أسعار النفط والغاز، ما يعني أن هناك نقودا أقل في جيوبكم ونقودا أكثر لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وتابع “لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال”، واعتبر انه “لا يمكن للعالم أن يخضع لهذا الابتزاز المتواصل”.

واعتبر جونسون أن “الغرب ارتكب خطأ فادحا بمواصلته الاعتماد على النفط والغاز الروسيين بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014″، وقال “لم تستأنف العلاقات الاقتصادية فحسب بل وتكثفت، مع شراء الغرب للغاز الروسي أكثر من أي وقت مضى، ليصبح أكثر اعتمادا على حسن نية بوتين وأكثر عرضة لتقلبات أسعار الغاز والنفط العالمية”.

المصدر: روسيا اليوم