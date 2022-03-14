هأرتس: تعطّل عدد من المواقع الحكومية في “إسرائيل” وهناك اشتباه بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني “سايبر” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2022 - 20:30
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السيد هاشم صفي الدين: لبنان معني جداً بتداعيات الحرب في أوكرانيا ويجب إعلان حال الطوارئ لتأمين الغذاء والدواء والطاقة
السيد صفي الدين: نعمل من خلال الانتخابات على توجيه رسالة لمن يستهدفون المقاومة لجعلهم يتراجعون عن الأوهام الأميركية
النائب محمد رعد: من يحاولون الحصول على أكثرية نيابية يريدون المجيء برئيس جمهورية ينفذ السياسات الأميركية في لبنان
النائب حسن فضل الله أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة: لتأمين اعتمادات إضافية للوزارة من خلال اقتطاع جزء من فوائد المصارف
النائب حسن فضل الله: نرفض باسم كتلة الوفاء للمقاومة اعتماد سعر صرف 20,000 ليرة للدولار في تقدير النفقات أو الواردات
النائب علي عمار أثناء الجلسة: للتفاوض مع شركات استيراد المشتقات النفطية لتوفير محروقات بأسعار مخفضة للمستشفيات
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في قصر بعبدا
الرئيس عون: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في 15 أيار المقبل ونرحب بأي متابعة من جامعة الدول العربية لها
الرئيس نبيه بري يعلن أسماء مرشحي حركة أمل للانتخابات النيابية والبرنامج الانتخابي لكتلة التنمية والتحرير
الرئيس بري: نؤكّد أننا نريد أن تتم الانتخابات في موعدها في 15 أيار وستتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التأجيل
أسماء مرشحي حركة أمل للانتخابات النيابية: نبيه بري، عناية عزالدين، علي خريس، علي عسيران، ميشال موسى
مرشحو حركة أمل للانتخابات النيابية: علي حسن خليل، أيوب حميد، أشرف بيضون، ناصر جابر، هاني قبيسي، غازي زعيتر
مرشحو حركة أمل للانتخابات النيابية: مروان خير الدين، قاسم هاشم، إبراهيم عازار، قبلان قبلان، محمد خواجة، فادي علامة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة
وزير الإعلام الجديد زياد مكاري يتسلم منصبه: صورة لبنان أمام العالم تتطلب بذل كل الجهود وأبواب الوزارة مفتوحة للمبادرات
الدفاع الروسية: تدمير جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمها "النازيون الجدد" في ضواحي ماريوبول وقواتهم في المناطق السكنية
الدفاع الروسية: مقتل 20 شخصاً وإصابة 28 آخرين بينهم أطفال جراء قصف أوكراني على دونيتسك
الكرملين: كل الخطط الروسية في أوكرانيا ستتحقق بشكل كامل وضمن الإطار الزمني المحدد لها
وزير الخارجية القطري من موسكو: أكّدت خلال لقاء نظيري الروسي على ضرورة تجنب التصعيد والحرص على سلامة المدنيين
جولة رابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو تتناول وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية
وزير الخارجية الأوكراني: أكّدت مع نظيري السويدي على وجوب فرض عقوبات اقتصادية جديدة وشديدة على روسيا
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الإيراني سيبحثان الثلاثاء المقبل في موسكو سير مفاوضات فيينا بشكل مفصل
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لن تعرقل التوجه الروسي لتعزيز الشراكة مع إيران
الخارجية الإيرانية: لا نقبل أبداً أن تتحول إحدى الدول المجاورة وخاصة العراق إلى مركز للتآمر على بلادنا
السفير الإيراني في بغداد: لم يكن الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل رد فعل ضد سيادة العراق بل رد فعل ضد الصهاينة والموساد
السفير الإيراني في بغداد: نطالب العراق بوضع حد لتحركات الإسرائيليين لأن واشنطن أسست قاعدة لهم في كردستان
آية الله الشيخ عيسى قاسم: لو كان للدين لسان ناطق لامتلأت الدنيا بالإنكار المدوي لمجزرة الإعدامات في شبه الجزيرة العربية
وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية: جريمة السعودية بحق الأسرى دليل آخر على استهتارها بالأعراف والقوانين الدولية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون عشرات المواقع والقرى في عملية واسعة على مواقع قوى العدوان في حرض بحجة
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
قوات العدو تضع مكعبات اسمنتية وتجرف أراض زراعية قرب قرية برقة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في البحر غرب ميناء رفح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
هأرتس: تعطّل عدد من المواقع الحكومية في “إسرائيل” وهناك اشتباه بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني “سايبر”
منذ 8 mins
14 March، 2022
كيان العدو
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