هأرتس: تعطّل عدد من المواقع الحكومية في “إسرائيل” وهناك اشتباه بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني “سايبر” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2022 - 20:30

هأرتس: تعطّل عدد من المواقع الحكومية في “إسرائيل” وهناك اشتباه بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني “سايبر”

منذ 8 mins 14 March، 2022
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