النائب رعد: يحاولون بأن يأتوا بأكثرية نيابية حتى يأتوا برئيس جمهورية ينفذ السياسة الأميركية

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنّ العصبية الطائفية البغيضة التي يُراد إستنفارها عند كل إستحقاق من أجل شد العصب حتّى الناس تنسى ما قدّمته المقاومة وتنسى حمايتها للبنان ودفاعها عنه وتقديمها شهداء من أجل أن يحتفظ لبنان بسيادته وبعزّته وكرامته، وهذا مطلوب أجنبيًا وأميركيًا.

وخلال لقاء سياسيّ أقيم في بلدة عبا الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات، شدّد رعد على أنّه في الماضي أرادوا المجيء برئيس يوقّع صُلُح مع إسرائيل لكن لم تنجح معهم، والآن سيعاودون نفس الموضوع ويحاولون بأن يأتوا بأكثرية نيابية حتّى يأتوا برئيس جمهورية ينفّذ السياسة الأميركية في البلد.

وأكد رعد نحن ضد وسنمنع هذا الأمر وإذا حصل بعض التغييرات، نائب زائد أو ناقص إلى ما هنالك، عند غيرنا يصير وهذا لا يقلب الطاولة، لكن نحن 27 نائب شيعي سنقول نعم للمقاومة وأولويتنا على هذا الأساس.

ولفت النائب رعد إلى أنهم خلال أربعُ سنوات وهم يحرّضوا حركة أمل على حزب الله والعكس، لماذا لأنّ مقاومة وانقسام شيعي “ما بيمشي الحال”، والهدف هو التحريض وزرع الفتنة، لكن من نِعَم الله أنّ لدينا قيادة حكيمة على رأسها سماحة السيد حسن نصر الله ودولة الرئيس نبيه بري وهم على تفاهم تام وتنسيق دائم بالتفاصيل، حفاظًا على وحدة بيئتنا وموقفنا.

وحول موضوع نغمة الإحتلال الإيراني، رأى النائب رعد أن نسمي في وسط بيروت شوارع بأسماء قيادات أجنبية هذا ليس إحتلال أمّا إذا دار نشر يضع صورة لقائد عسكري جاء ودافع عن اللبنانيين ضد التكفيريين وحماهم من “الذّبح” هذا يصبح إحتلال، لماذا نحن نسمّي شوارع بإسم كليمنصو وديغول وكثيرة هي الأسماء، متسائلًا هل هم زعامات لبنانية.

المصدر: موقع المنار