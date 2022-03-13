فيصل كرامي: سنخرج بلائحة كاملة من 11 مرشحا للانتخابات في دائرة الشمال الثانية

أوضح رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي ان هناك نواة لائحة ستخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثانية تجمعه مع النائب جهاد الصمد.

واضاف كرامي الأحد “اللائحة التي نقوم بتشكيلها بالتعاون مع الحلفاء توصلنا حتى اللحظة إلى الاتفاق على الأسماء التالية: فيصل كرامي، النائب جهاد الصمد، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في طرابلس طه ناجي، عضو المجلس الشرعي الأعلى احمد الأمين، ورفلي دياب عن تيار المردة”.

وقال كرامي “نحن سنخرج بلائحة كاملة من 11 مرشحا ترضي ربنا والناس وضميرنا وتشبه مدينتنا، وسوف نستكمل البحث لتسمية بقية المرشحين في المنية والضنية وطرابلس”، وأوضح “في هذه اللائحة لا يوجد رئيس ولا مرؤوس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام