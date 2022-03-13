“حق”: مجزرة حكام السعودية بإعدام عشرات السجناء السياسيين جريمة منظمة ونتاج الفكر الوهابي

أدانت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة الأحد الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية عبر اقدامها على إعدام العشرات من السجناء السياسيين من أبناء المنطقة الشرقية والأحساء.

وقالت الحركة في بيان لها إن “هذه الجريمة وحشية ومنظمة وتعكس الفكر الوهابي الداعشي المتطرف لحكام السعودية”، وأضافت أن “هذه الجريمة تأتي في ظروف سياسية معقدة تمر بها المنطقة وهي جريمة برسم المجتمع الدولي الذي يصمت عن جرائم النظام السعودي المتمترس خلف حلفائه الغربين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تمده بالشرعية وتدافع عنه”.

وتقدمت الحركة “بخالص التعازي والمواساة لأهالي الشهداء”، وأكدت أن “مصير آل سعود سيكون كمصير دولة بني العباس الإجرامية التي زالت رغم كل ما اقترفته بحق اتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من ظلم وتقتيل”.

المصدر: بريد الموقع