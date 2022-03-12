مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 12-3-2022

هل يقرُ الغرب ُبانه علق َفي وحول ِاوكرانيا؟

قد لا يبدو ذلك بعيدا ًفي ظل ِما ينكشف ُمن راس ِجبلِ التداعياتِ التي تهز ُالاوروبيين والاميركيين جراء الاصرارِ الروسي في الميدان ِالاوكراني، مقابل َاستخدام ِكل ِانواع ِالعقوبات ِبحق ِموسكو ودعم ِالاوكرانيين ِبالسلاح..

وروسيا التي اعلنت قبل َيومين انها تمد ُاوروبا بالغاز ِبكامل ِطاقةِ مضخاتِها وانابيبها انتقلت اليوم َالى تلميح ٍمغايرٍ فصرحت خارجيتُها بالاستعداد ِالتام ِللمواجهة ِالقوية ِمع الاتحاد ِالأوروبي في مجال ِالطاقة ِإذا لزم ِالأمر..

بيدو ان هذا النوع من الرسائل يلزَمُ موسكو للردعِ التكتيكي ويوقف ُالاوروبيين والاميركيين عند حدود ٍلا يمكنهم تجاوزُها لان َاستمرار ارتفاع اسعار الغاز والنفط ِقد يلامس ُحد َالتهديد ِالوجودي ِلحكومات ِهؤلاء، كما يؤكدُ المراقبون، ومَن مِن اعداء ِروسيا يستطيع ُالذهاب َالى هذا النوع ِمن المخاطر ِفي ظل ِمشاهد ِالهلع ِوالهرج ِوالمرج في الاسواقِ العالمية، ووسط َتحذير ِمنظمة ِالفاو من احتمال ِمواجهة ِمجاعة ٍلم تفرضْها جائحة ُكورونا على العالم رغم َقسوتها..

هذه التطورات التي يمكن ُتصنيفُها ضمن َمقدمات ِنظام ٍعالمي جديد ، تلقى قراءة ًومعانيَ ادق َواوسع َلدى الامام السيد على الخامنئي ، فالاحداث ُالسياسيّة ُوالعسكريّة ُالحالية ُتُشكّل جزءاً من المنعطف ِالتاريخيّ للعالم ِوهو ما كان متوقعا ً، وفق َما اكد سماحتُه اليوم داعيا ً نخبَ الامة ِالاسلامية الى تحمل ِالمسؤوليات ِعلى المديينِ المتوسطِ والبعيد مقابل هذه الانعطافات.

في لبنان، الاختناقات السياسية والاقتصادية الحادة التي يواصل الاميركي ادخال لبنان فيها لن تكون قدراً مفروضاً على اللبنانيين استنادا ًالى تاريخهم الطويل والعريق في الصمودِ ، ووفق ما تؤكده المقاومة من انها ستواصل ُدفاعَها عن اولويات ِالوطن ِواجيالِه وصناعة التغيير ، بحسب ما اعلن اليوم نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال اطلاق ِالماكينة ِالانتخابية ِفي منطقة ِالجنوب الثانية.

المصدر: قناة المنار