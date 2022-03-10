تراجع أسعار الذهب بأكثر من 2.5%

انخفض سعر الذهب بأكثر من 2.5%، متراجعا عن الحاجز النفسي البالغ ألفي دولار للأوقية، التي احتفظ بها هذا المعدن الثمين بنحو يومين، بحسب بيانات التداول.

وأوضحت بيانات التداول اعتبارا من 17.48 بتوقيت موسكو، أن سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل/نيسان في بورصة نيويورك كوميكس انخفض بمقدار 55.1 دولارا أو2.66% إلى 1998.9 دولارا للأونصة. فيما ارتفعت العقود الآجلة للفضة في مايو/أيار بنسبة 2.35% لتصل إلى 26.27 دولارًا للأوقية.

وهكذا، وسجلت البورصات الأوروبية نموا بنسبة 6% والبورصات الأمريكية بنسبة 2%.

المصدر: رويترز